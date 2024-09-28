Не теряйте себя: прогноз Таро на октябрь 2024 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет десятый месяц года.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на октябрь 2024 года.

Основная энергия октября 2024 года (Карта Таро — Четверка Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Энергии месяца будут максимально спокойными. Мы будем отдыхать, наблюдать без борьбы и каких-либо ярко выраженных действий.

Карта сулит появление энергии расслабления и отсутствие напряжения. Следует копить силы и просто ожидать решения каких-либо вопросов.

Прогноз финансов на октябрь 2024 года (Карта Таро — Рыцарь Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Карта сулит появление конкуренции. В этом месяце необходимо ставить большие цели в сфере финансов. Можно составить план, который ранее вам казался неосуществимым. И с Рыцарем Мечей эти цели буду достигнуты.

Личная жизнь в октябре 2024 года (Карта Таро — Шестерка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Большая вероятность того, что в октябре будут объявляться люди, которые вас очень хорошо знают и прекрасно к вам относятся. Они будут приходить с подарками, оказывать знаки внимания.

Но не стоит терять голову, потому что здесь есть некая двуличность. Человек может прийти с корыстными целями. Если он уже был замечен в двойственности, то не стоит поддаваться соблазнам.

Совет на октябрь 2024 года (Карта Таро — Восьмерка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Восьмерка Кубков — карта внутреннего поиска. Нас ждет работа с подсознанием. Обращайте больше внимания на собственные чувства и ощущения. Побольше отдыхайте, слушайте свою душу, постарайтесь не терять себя.

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