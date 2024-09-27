Готовятся к катастрофе: десятки тысяч жителей США эвакуируют из-за мощного урагана

Из-за урагана «Хелен» в США остались без электричества около 900 тысяч домов

Фото, видео: Reuters/Marco Bello; 5-tv.ru

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В штате Флорида ливни уже затопили несколько районов, некоторые дома разрушены, многие остались без электричества.

Жители американского штата Флорида готовятся к катастрофе: на них обрушился мощный ураган «Хелен», который недавно усилился до третьей категории. Скорость ветра превышает 55 метров в секунду.

Ливни, которые принес с собой шторм, затопили уже несколько районов. А бушующие на заливе волны почти скрыли под водой автомобильные трассы. Около 900 тысяч домов остались без электричества. А некоторые и вовсе были снесены и разрушены.

В нескольких округах массово эвакуируют жителей, это более 70 тысяч человек. При этом ураган только набирает силу. Шторм затронул также штаты Северная Каролина и Джорджия, там уже более 40 тысяч домов остались без света.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что европейские страны накрыл мощный циклон. Основной удар пришелся на регионы Германии, Польши, Чехии, Словакии и Австрии.