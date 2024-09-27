Только США отмолчались: на Генассамблее ООН осудили удары Израиля по Ливану

Фото, видео: Reuters/aramallah Daher; 5-tv.ru

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Еврейское государство продолжает атаковать южные регионы соседней страны, несмотря на призывы практически всего мирового сообщества перейти к мирному диалогу.

Конфликт на Ближнем Востоке — одна из главных тем Генеральной Ассамблеи ООН. В поддержку Ливана и сектора Газа выступила Россия и еще десятки стран. Даже председатель Европейского Совета осудил удары по мирным городам. А вот США в очередной раз отмолчались. Не смогли дождаться ответа и от премьер-министра Израиля. Ему, вероятно, не понравилось, как его встретили в Нью-Йорке. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий рассказал подробности.

Выступления Биньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН ждали. И оно было в программе. Но израильский премьер так и не выступил, оставив пространство для догадок, почему. То ли возникли срочные планы, то ли, что менее вероятно, подействовали протесты, которые весь день вспыхивали в разных частях Нью-Йорка.

Митингующие несли красноречивые плакаты: «Премьер-министр геноцида», «Нет американо-израильской войне с Ливаном!». В общем, требовали ответа. И Нетаньяху все же ответил, едва успев сойти с трапа самолета.

«Моя политика, наша политика ясна: мы продолжаем наносить удары по „Хезболле“ со всей силой, и мы не остановимся, пока не достигнем всех наших целей, в первую очередь, не вернем жителей севера в свои дома», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как помогут это сделать массированные авиаудары по ливанским городам, непонятно. Но они, очевидно, будут продолжены. Как и наступательные операции в Газе. Никаких возражений израильские власти не принимают, хотя они звучат. В том числе — с высокой трибуны ООН. И, в том числе — от номинальных союзников.

«Попытка привлечения Ливана в конфликт — безответственное действие. Мы призывали правительство Израиля не делать этого, но наши призывы не были услышаны», — сказал председатель Европейского парламента Шарль Мишель.

Эти призывы, впрочем, не подкреплены действиями. И даже наоборот. Основные европейские страны-производители оружия после начала войны в Газе только нарастили поставки в Израиль. Единицы отказались от экспорта. Президент Палестины в своей речи обратился к Западу в целом.

«Прекратите снабжать Израиль оружием. Это сумасшествие не может больше продолжаться. Весь мир несет ответственность за то, что происходит с нашим народом в Газе и на Западном берегу реки Иордан, который каждый день подвергается израильской агрессии», — выступил президент Палестины Махмуд Аббас.

Генассамблея разделена. Но не на сторонников и противников действий Израиля, а на тех, кто выступает резко против, и тех, кто помалкивает. Россия свою позицию озвучила давно и четко: только мирное урегулирование и создание государства Палестины.

В штаб-квартире ООН Сергей Лавров встречался с теми, для кого израильская агрессия не пустой звук. Йемен и Иордания — эти страны находятся в опасной близости от эпицентра конфликта. Но эскалация на Ближнем Востоке затрагивает весь мир. Поэтому о ней Лавров говорил и с генсеком ООН Гутеррешем. А министр иностранных дел Боливии напомнила «Известиям», что и в ее — такой далекой — стране заняли принципиальную позицию.

«Мы защищаем жизнь, мы защищаем самоопределение народов, и мы очень решительно выступаем в поддержку Палестины. Мы разорвали отношения с Израилем из-за геноцида, который Израиль осуществляет в отношении палестинцев», — подчеркнула министр иностранных дел Боливии Селида Соса Лунда.

На этом фоне особенно заметно тактичное молчание США. Даже новый пакет помощи Израилю почти на девять миллиардов долларов анонсировали не сами Штаты, а министерство обороны еврейского государства. Впрочем, у Белого дома для такой осторожности есть веские причины.

Война на Ближнем Востоке продолжает раскалывать и американское общество. Значительная часть демократического электората настроена пропалестински. И это связывает администрацию Байдена-Харрис по рукам. Перед выборами те не могут ни открыто поддержать Израиль, ни осудить его.

Впрочем, после выборов изменится разве что риторика. Ни демократы, ни республиканцы в случае победы главного союзника США на Ближнем Востоке поддерживать не перестанут. А значит, самый взрывоопасный регион на планете еще на шаг приблизится к детонации.