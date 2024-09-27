Власти США сняли с себя ответственность за поездку Зеленского на завод

Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER; 5-tv.ru

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Демократы хотят выйти из скандала, разгоревшегося после визита главы киевского режима в Пенсильванию.

На фоне развернувшегося политического скандала Вашингтон снял с себя ответственность за визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании. По заявлению Белого дома, вся инициатива исходила именно от Киева.

«Украинцы попросили посетить завод, на котором трудятся американские рабочие, производящие, как вы знаете, критически важные компоненты, которые украинские военные используют каждый день на передовой. Это исходило от украинцев, не от нас», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Предоставление военного самолета в качестве транспорта Жан-Пьер назвала нормальной практикой, а публичное негодование республиканцев — политическим трюком.

Те обвинили демократов в незаконной политической агитации и даже вмешательстве в американские выборы. Ведь Зеленского во время посещения завода сопровождали исключительно однопартийцы Камалы Харрис. Также конгрессмены заподозрили, что визит организовали за счет американских налогоплательщиков, и потребовали провести расследование.