Средства от насекомых изъяты из магазинов Красной Сопки после гибели детей

СК: средства от насекомых изъяли из магазинов поселка под Красноярском

Фото: ИЗВЕСТИЯИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Планируется проведение экспертиз.

Дихлофосы и другие средства от насекомых изъяли из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края, где в результате отравления погибли четыре ребенка. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

«Все дихлофосы и другие инсектицидные вещества изъяли из магазинов», — говорится в сообщении.

Данные меры были предприняты для проведения экспертизы, так как в пробах рвотных масс обнаружили следы данных веществ.

Сейчас следствие рассматривает версию, что семья отравилась из-за употребления в пищу неизвестного вещества общетоксического действия, а также из-за вдыхания паров аэрозоля.

Семейная трагедия в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители сразу начали проверять версию о том, что они отравились пищей.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в день госпитализации, 21 сентября. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка.

Позднее стало известно, что в отобранных пробах товаров, которыми питалась семья, не выявили превышения вредных веществ. Кроме того, приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших.

«В рамках проводимых экспертиз имеется прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — сообщили в прокуратуре.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в продуктах отравившейся под Красноярском семьи не выявили отклонений.