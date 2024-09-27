День воспитателя в России: история и традиции праздника

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Первый в России детский сад открыли в 1863 году.

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается ежегодно 27 сентября. Официально его утвердили приказом Министерства образования и науки РФ 17 мая 2016 года по распоряжению правительства РФ.

Праздник был установлен с целью с целью повышения престижа работы специалистов дошкольных учреждений. Учитывая, что в раннем детстве у ребенка закладываются принципы и понимание мира, в этом большую роль играют его наставники.

До 2016 года работников этой сферы поздравляли либо 1 сентября, в День знаний, либо в начале октября, когда отмечается День учителя.

В 2024 году дата Дня воспитателя приходится на пятницу. Подробнее о том, когда появилось дошкольное образование и как поздравить специалистов — читайте в материале 5-tv.ru.

История возникновения

Дата праздника выбрана не случайно. Считается, что именно в этот день — 27 сентября 1863 года — в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад. Учреждение находилось на Васильевском острове. Его создала Софья Люгебиль — жена профессора греческой словесности Императорского Санкт-Петербургского университета Карла Люгебиль.

В учреждение супругов поступали мальчики в возрасте от трех до шести лет, принадлежащих к семьям разных сословий. Большая часть занятий проходила на природе, а особое внимание уделялось церковному воспитанию. Дети проводили в учреждении полдня, а затем их забирали родители.

Несмотря на то, что детский сад содержался за счет средств родителей, часть ребят из малоимущих семей могли посещать занятия бесплатно.

В начале ХХ века в стране действовало около 280 учреждений для дошкольного образования. Большинство из них были частными и за обучение в них приходилось платить.

Первый бесплатный детский сад открылся в России в 1866 году, а после 1917 года дошкольные заведения вошли в государственную систему образования. Это позволило обеспечить детей малого возраста бесплатным обучением.

Также благодаря этому женщины могли выйти раньше на работу, чтобы совмещать материнство и активную общественную деятельность.

В 1959 году появились и ясли, куда можно было отдать ребенка с двух месяцев. А уже в 1965–1970 годах количество детей в дошкольных учреждениях превысило 15 миллионов.

Традиции

В этот день принято поздравлять не только воспитателей, но также педагогов, нянечек, заведующих, психологов, логопедов, поваров, медсестер, санитарок и многих других работников в сфере дошкольного образования.

Праздничные мероприятия в День воспитателя проходят по всей стране, тем не менее — 27 сентября не является выходным. И специалисты отмечают его на работе в кругу коллег.

Часто 27 сентября устраивают педагогические форумы, где награждают лучших работников детских садов и школ. Например, осенью ежегодно проходит заключительный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». В 2024 году он состоится в Московской области, где работает победитель прошлого конкурса.

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Кроме того, для воспитателей Минпросвещения устраивает акцию «Спасибо педагогам и наставникам!» В 2024 году она продлится с 20 сентября по 20 октября. В этот период люди могут поздравить воспитателей, опубликовав в социальных сетях пост с хештегами #Спасибопедагог или #Спасибонаставник. Или создать уникальную открытку при помощи конструктора на сайте проекта.

Помимо родителей, поблагодарить за труд и работу могут и дети. В дошкольных учреждениях организовывают утренники, где звучат песни и стихи, посвященные воспитателям. Малыши принимают участие в концертах и создают поделки, чтобы показать, чему они научились благодаря наставникам.

В этот день работникам вручают подарки. Вопрос с презентом решают представители родительского комитета. Это могут быть, букеты, сувениры или поздравительные боксы, наполненные сладостями или уходовыми средствами. Вместе с этим, сотрудникам часто вручают открытки, где выражают благодарность за труд и желают успехов.

Однако, согласно Гражданскому кодексу, работники образовательных организаций не могут принимать подарки дороже трех тысяч рублей, даже если это коллективный презент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин рассказал о планах построить более 100 детсадов в Москве за три года.