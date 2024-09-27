Новая модель дрона-корректировщика «Альбатрос М5» появилась в зоне СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Первые экземпляры начали поступать в подразделения российской армии.

Российский аналог украинской «Бабы-яги» поступил на вооружение военнослужащих Вооруженных сил (ВС) страны в приграничных регионах и на некоторых направлениях в зоне спецоперации. Аппарат превосходит предшественника по важным характеристикам — ведет разведку в глубоком тылу противника и корректирует артиллерийский огонь. Об этом журналистам «Известий» рассказали представители компании-разработчика «Альбатрос».

В зависимости от погодных условий и полезной нагрузки беспилотник «Альбатрос М5» может находиться в воздухе около 4,5 часа, его радиус действия составляет около 60 километров. Дрон развивает скорость до 110 км/ч, рассказали «Известиям» представители компании «Альбатрос» — разработчика беспилотника. Военный эксперт Алексей Леонков назвал его машиной для действия в тактической зоне.

«Дрон такого типа должен обеспечивать координатами целей нашу артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня. РСЗО „Град“ работает на дальность до 40 километров, самоходные артиллерийские установки — до 50 километров, буксируемая артиллерия — до 30 километров», — отметил Алексей Леонков.

Как отметил эксперт, такой беспилотник — это «хорошая рабочая лошадка», позволяющая обеспечить результативные действия российской артиллерии. По словам его коллеги Юрия Лямина, аппараты такого типа сейчас в дефиците, хотя должны являться расходным материалом для тактической разведки.

«Линия фронта очень протяженная, и на такие БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Прим. ред.) большой спрос», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал от том, как в приграничные отряды Росгвардии ведут воздушную разведку с помощью дронов.