Около 700 ливанцев погибли в результате атак ЦАХАЛ

Фото, видео: Reuters/Amr Abdallah Dalsh; 5-tv.ru

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В то же время сирены воздушной тревоги все чаще звучат и в самом Израиле.

Почти 700 ливанцев стали жертвами израильских атак с начала обострения конфликта. Такие данные привели в минздраве страны. Только за одни сутки ЦАХАЛ нанес удары более, чем по 200 объектам городской инфраструктуры Ливана. При этом, как ранее заявил премьер-министр Израиля, огонь будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Обстрелы ведутся и сейчас, серия взрывов прогремела на юге страны.

Тем временем и в самом Израиле прозвучали сирены воздушной тревоги. Ливанская «Хезболла» сообщила о запуске 80 реактивных снарядов в сторону северных территорий. К обстрелам присоединились и йеменские хуситы. ЦАХАЛ сообщил о перехвате их ракеты рядом с Тель-Авивом. Система ПВО «Железный купол» отражает атаки и над другими районам. О попаданиях пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия Израиля впервые за период эскалации обстреляла больницы в Ливане. Бомбардировке подверглись государственные клиники Бинт-Джбейль и Тбнин.