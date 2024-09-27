Петербуржец оказался в стамбульской тюрьме

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поводом к задержанию стали фото, которые он сделал в местном метро.

Турист из Петербурга оказался в турецкой тюрьме, после того как сделал всего несколько фотографий в стамбульском метро. На снимок случайно попали турчанки, и в мусульманской стране это, действительно, повод для разбирательств. Когда теперь путешественник сможет вернуться на родину — разбиралась корреспондент «Известий» Мария Спиридонова.

В Стамбул петербурженка Дарья вместе с мужем приехала по работе. Уже должны были лететь домой, но в метро, по пути в аэропорт муж Дарьи сфотографировал окно вагона — на нем была табличка с просьбой уступить места пожилым и детям, но сидели только молодые люди. На снимок случайно попало лицо турчанки — это заметил мужчина, который стоял позади пары. Как рассказала Дарья, он начал что-то кричать по-турецки. Фотографию супруги сразу удалили, но было поздно.

«Все против нас, на английском никто не говорит, по-русски никто не понимает. Ну и, в общем, мы оказались в полиции», — вспоминает женщина.

Дарье пришлось уехать в Россию к ребенку, а муж так и остался в турецкой тюрьме.

«Просто показали знаками, что он — в наручниках, а ты — „гудбай“», — говорит супруга задержанного мужчины.

Пара общается через адвоката, но тот не знает ни русский, ни английский, все через переводчиков. За их услуги заплатили уже больше двух тысяч евро, но подвижек никаких. Та самая девушка, которая попала на фотографию, по словам Дарьи, предлагала решить вопрос мирно — за десять тысяч евро или почти миллион рублей — муж не согласился, ведь снимок удалил и извинился. Но турецкий закон суров.

«Турецкие власти любят не выставлять штрафа… Вполне вероятно, что сейчас будет именно так называемая показательная „казнь“ — накажут российского туриста и осудят его сроком до трех лет», — говорит Николай Мельник, директор туристической компании.

Турагенты говорят, такого бы не произошло, если б туристы знали законы. В 2012 году турецкая телезвезда, которую случайно сфотографировали на пляже, подала в суд — и выиграла дело. Особенно строги нормы шариата — они вообще запрещают снимать женщин. Этого, судя по всему, не знал муж Дарьи — женщине пришел ответ от Генконсульства России в Стамбуле. Ее супругу предъявлено обвинение по статье о нарушении тайны частной жизни. Дарья очень надеется на визит консульского сотрудника, который должен посетить ее мужа в тюрьме в ближайшее время.