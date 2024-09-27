Мировое потребление угля в 2023 году достигло рекордных показателей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Китай использует 56% от общего мирового запаса этого вида топлива.

Уголь. По данным канадской компании Visual Capitalist именно на это топливо сейчас приходится четверть всего производства энергии. Это превышает совокупный вклад всех не ископаемых источников энергии. Лидер по спросу на уголь — Азиатско-Тихоокеанский регион (83% от общего объема использования) и, в частности, Китай — он сжигает почти половину угля.

Однако интересно другое. В прошлом году добыча в мире достигла самого высокого уровня за всю историю (8,7 млрд тонн). Эксперты связывают это с возросшими потребностями Старого Света. То есть Европа говорит о зеленой повестке, а сама сжигает миллионы тонн угля. А что еще им делать, если газ дорогой и его просто не хватает?

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве проходит энергетическая неделя стран БРИКС. На энергетическом рынке Запад — давно в аутсайдерах, а правят бал страны межгосударственного объединения. На них приходится львиная доля мировой добычи угля, нефти, газа, производства электроэнергии.