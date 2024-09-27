Приводит к инвалидности и смерти: как понять, что ваш ребенок дышит газом

Педиатр Бережанский: подростка, который дышит газом, можно узнать по поведению

Фото: 5-tv.ru

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Пристрастившись к токсикомании подростки меняются как внутренне, так и внешне.

В период с 2016 по 2023 года 817 детей и подростков погибли в результате отравления газосодержащей продукцией. Как понять, что ваш ребенок начал увлекаться токсикоманией и предотвратить трагедию — в беседе с aif.ru объяснил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, пульмонолог Павел Бережанский.

«Даже если ребенка спасут, сделают детокс, и он избавится от вредной привычки, есть риск развития облитерирующего бронхиолита. Это тяжелое заболевание, которое приводит к инвалидности, когда легкие уже не дышат сами. Дети же в погоне за „кайфом“ этого не осознают», — объяснил педиатр.

По словам эксперта, когда человек вдыхает в свой организм газ, то создает искусственную гипоксию — кислород перестает поступать в его головной мозг. На это действие автоматические реагирует нервная система, выделяя большое количество дофамина. Так люди и подсаживаются на газ, уточнил Бережанский.

Врач отметил, что при регулярном употреблении газа у подростка проявятся следующие признаки: одышка, покраснение и затем посинение кожи, особенно конечностей и лица.

По словам Бережанского, подросток, который начал дышать газом, становится раздражительным, тревожным, грубым, у него часто происходит смена настроения. Также стоит обратить внимание на повышенную потливость, дрожь и нарушение сердечного ритма.

При частом получении большой дозы токсинов возникает кардиомиопатия, нарушается проводимость сердечного ритма. А это может привести к синдрому внезапной смерти, уточнил Бережанский.

Педиатр предупредил, что смертельной дозой может оказаться даже один вдох газа.

«После первого употребления возможна острая аллергическая реакция: анафилаксия, крапивница, отек Квинке», — объяснил пульмонолог.

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