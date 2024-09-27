Миллионный штраф или тюрьма: какая ответственность грозит за сбор редких грибов
Юрист Русяев: сбор краснокнижных грибов карается штрафом или лишением свободы
Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Medvedev
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Всем любителям «тихой охоты» следует перед походом в лес ознакомиться с УК РФ.
За сбор краснокнижных грибов можно получить крупный штраф. Об этом юрист Илья Русяев сообщил в беседе с NEWS.ru.
«Особое внимание следует обратить на такие редкие виды грибов, как рядовка мацутакэ. Именно этот вид упоминаются в законе как пример краснокнижных грибов, за сбор которых может последовать наказание», — объяснил Русяев.
Специалист уточнил, что в законе не прописано конкретных требований к способу сбора грибов, однако из экологических соображений лучше срезать грибы острым ножом, оставляя часть ножки в земле. Такой способ поможет сохранить грибницу.
Русяев предупредил, что незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому перед походом в лес стоит внимательно ознакомиться со статьей 260.1 УК РФ. В ней сообщается, что за незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку особо ценных растений и грибов предусмотрены штрафы в размере до одного миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до четырех лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как правильно сушить и мариновать грибы.