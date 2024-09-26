Без вреда для здоровья: врач не советует прибегать к народным методам при лечении гриппа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Они могут лишь дополнять предписания врача.

Грипп — серьезное заболевание, требующее комплексного лечения. Многие прибегают к народным методам лечения, а не медикаментозным, и это может усугубить состояние. Об этом рассказал в беседе с URA.RU врач-терапевт Иван Ромасов.

По его словам, среди наиболее опасных методов лечения простуды и гриппа — крепкий алкоголь, то есть коктейли из водки с перцем либо с медом, которые на деле только раздражают больные слизистые.

Также опасно полоскание горла керосином. Применение этого метода может повлечь за собой серьезное отравление.

Не менее опасный метод лечения — посещение бани или сауны во время болезни. В этом случае повышение температуры тела только усиливает воспаление. Также не рекомендуется ходить в парную в течение нескольких дней после болезни.

Кроме того, особое рвение с употреблением в пищу лука и чеснока — не самый действенный метод лечения. Их сок может вызвать ожог слизистой.

Среди всех способов «домашнего лечения» есть наиболее опасный.

«К нему относят бесконтрольное применение антибиотиков и противовирусных препаратов. Это приводит к непереносимости и аллергическим реакциям», — отмечает врач.

Впрочем, некоторые народные методы могут облегчить симптомы и ускорить выздоровление. Врач заверяет, что к таким относятся полноценный сон, обильное питье, употребление куриного бульона и чая с лимоном, а также ингаляции над водяной баней или, например, с использованием физраствора.

Важно помнить, что народные средства служат дополнением к основному лечению, но никак не являются его заменой. При первых симптомах простуды необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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