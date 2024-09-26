Избившая ученика в Ташкенте учительница устроила драку в другой школе

Фото: Telegram/пресс-служба детского омбудсмена Узбекистана Сурайё Рахмоновой/Bolalar_ombudsmani

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На этот раз конфликт произошел с сотрудниками учреждения.

Учительница, избившая ученика на уроке русского языка в школе № 188 в Ташкенте, уже на следующий день учинила скандал в другом учебном заведении. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена Сурайе Рахмоновой в своем Telegram-канале.

Сообщается, что новый инцидент произошел в школе № 204, куда женщина пришла к своей дочери. Там она избила учительницу, а позже оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В итоге нарушительнице выписали штраф и арестовали на семь суток.

До этого женщина была замешана в инциденте с избиением школьника прямо на уроке. Известно, что она набросилась на мальчика после того, как он попросил объяснить ему материал на русском языке. Родители пострадавшего школьника подали заявление в полицию. Расследование случая с избиением ребенка продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерших после отравления четверых детей похоронят 30 сентября. Организацию и оплату траурного мероприятия взяли на себя местные власти.