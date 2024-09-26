Сына миллиардера Бажаева выпустили из СИЗО

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

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В конце июля 23-летний Тимур был арестован за нападение на полицейского в Москве.

Сына бизнесмена Мусы Бажаева — Тимура, который был арестован в июле за нападение на полицейского в Москве, отпустили из СИЗО. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что Бажаева выпустили под обязательство о явке и надлежащем поведении. Его дело передано из Главного следственного управления СК по Москве в Центральный аппарат ведомства. По словам источника, защитой была отозвана апелляционная жалоба на арест сына бизнесмена.

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева 29 июля сроком на два месяца. По данным следствия, Бажаев попытался пройти на территорию охраняемого Олимпийского комплекса «Лужники», минуя зону досмотра.

Это заметили представители полиции, после чего Бажаев покрыл сотрудников правопорядка бранью, а затем напал на них. Мужчину задержали, а затем ему предъявили обвинения по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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