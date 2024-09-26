В Ленобласти девочка получила ожог ягодиц, посидев на туалете в детском саду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ребенок сейчас находится в состоянии средней тяжести в больнице.

В городе Мурино Ленинградской области четырехлетняя девочка получила ожог ягодиц после того, как посидела на унитазе в детском саду. Об этом сообщил источник в беседе с 5-tv.ru.

У ребенка диагностировали химический ожог ягодичной области второй степени. Девочка сейчас находится в состоянии средней тяжести. Ее мама Кристина в беседе с 5-tv.ru рассказала, что сейчас малышка находится в больнице.

Произошло все в частном детском садике. На ягодицах девочки отпечатался четкий след от унитаза. Его Кристина увидела у ребенка уже дома. Сначала она дала малышке лекарство от аллергии, потом намазала кремом и уложила спать.

За ночь ничего не прошло, а столько только хуже — утром появились волдыри. Тогда Кристина с дочкой отправились к врачу, который и сказал про химический ожог. По словам женщины, теперь у девочки могут остаться рубцы. Кристина предполагает, что ребенок пострадал из-за не вытертой химии с туалета. Сейчас девочка лежит в стационаре, ей назначено лечение.

Причем когда девочка обожглась, воспитатели ей сказали следующее: «Если это не пройдет, значит, в садик не придешь». Слова взрослых передала Кристине дочь. При этом воспитательница, разумеется, все отрицает. Причем такая ситуация в этом детском саду уже не первая.

«У нее (другой пострадавшей воспитанницы. — Прим. ред.) не так, не настолько все сильно. Видно, под удар попала только моя девочка», — сказала Кристина, не уточнив, что именно случилось.

Женщина добавила, что намерена написать заявление, ведь это причинение вреда здоровью. При этом уже по телефону она пообщалась с правоохранителями. Сейчас полиция проводит проверку по факту этого обращения в садике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиений детей в детсаду. Сотрудники учреждения систематически издевались над несовершеннолетними. Воспитатели частного детского сада били несовершеннолетних руками, ногами, а также подручными предметами, произнося в адрес детей оскорбительные высказывания.