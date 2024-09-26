ЕСПЧ не разрешил мусульманкам посещать бассейны в особом закрытом купальнике

Фото: www.globallookpress.com/Frank Bienewald

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Авторы иска настаивали на возможности носить буркини.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не разрешил мусульманкам плавать в бассейнах в особом закрытом купальнике — буркини. Об этом сообщили на официальном сайте органа.

ЕСПЧ отклонил иск двух мусульманок, которые указывали на недопустимость запрета посещения общественных бассейнов в буркини. Отмечается, что решение приняли на основании бельгийского муниципального управления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как аномальная жара этим летом вынудила россиян избавиться от одежды. Вот только такая излишняя откровенность не у всех вызывает одобрение В Дагестане отдыхающим напомнили про правила приличия специальные таблички. На более жесткие меры в виде штрафов пошли в Алтайском крае. Появление в купальнике вне зоны отдыха может разорить на несколько тысяч рублей. Остановило это не всех.

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