Путин: увеличение объема энергопотребления говорит о росте экономики России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин;5-tv.ru

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За последние полтора десятка лет установленная мощность электроэнергетики нашей страны увеличилась на 18%.

Увеличение объема энергопотребления является признаком роста экономики России. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного форума «Российская энергетическая неделя».

«По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода. Вы прекрасно понимаете, что если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики», — сказал он.

За последние полтора десятка лет установленная мощность российской электроэнергетики увеличилась на 18%, а сами станции прошли глубокую модернизацию. Сегодня энергобаланс России является одним из самых зеленых в мире, заявил Путин.

Со ссылкой на оценку экспертов Путин также подчеркнул, что до 2030 года энергопотребление в России будет расти в среднем на 2%. Такая динамика примерно наравне со всем миром, отметил президент. При этом Москва планирует до конца текущего десятилетия ввести около 27 гигаватт мощностей новой генерации, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад применяет санкции для нечестной конкуренции в энергетике. Как подчеркнул Владимир Путин в результате США и их союзники лишь подстегнули развитие альтернативных решение в ТЭК.