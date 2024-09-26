Уход за лицом осенью: как вернуть коже чистоту и упругость

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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После лета ее защитные функции ослабляются, возникает сухость и чувствительность.

Вернуть упругость коже лица, сухой и чувствительной после лета, помогут плотные и питательные кремы. Об этом в беседе aif.ru рассказала врач-дерматокосметолог Анна Вощук.

Немаловажным фактором является и состав косметических средств. Эксперт советует обращать внимание на наличие нескольких компонентов.

«Хорошо, если в составе средства будут гиалуроновая кислота, глицерин, церамиды и пантенол — компоненты, удерживающие влагу», — отмечает Вощук.

Для жирной и комбинированной кожи специалист рекомендует легкие увлажняющие кремы с себорегулирующим действием, например, фруктовыми кислотами или ниацинамидом. А вот о домашних процедурах вроде масок из огурцов лучше забить, так как эффект их всегда непредсказуем, они могут вызвать аллергию, стать причиной возникновения акне или раздражения кожи.

Что касается избавления от пигментных пятен, здесь могут быть полезны сыворотки с такими активными веществами как ретинол, кислоты и витамин C.

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