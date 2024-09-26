Более 17,4 тысячи боевиков и 130 танков: ВС РФ вытесняют противника из Курской области

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские войска отражают попытки вторжения киевского режима.

Вооруженные силы (ВС) России продолжают отражать попытки вторжения армии Украины в Курскую область. За все время боев противник потерял более 17,4 тысячи боевиков, а также военную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Российские бойцы также отразили контратаку противника в направлении Обуховки.

При поддержке армейской авиации и артиллерии войскам РФ удалось отразить три попытки ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

Вместе с тем ВСУ понесли поражение в районах следующих населенных пунктов: Богдановка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Кубаткин, Княжий 1-й, Косица, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Южный.

За минувшие сутки ВС РФ ликвидировали более 340 украинских боевиков. ВСУ также потеряли 12 боевых бронированных машин, 11 авто и четыре артиллерийских орудия.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевых бронированных машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

Также среди потерь ВСУ — 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня и восемь зенитных ракетных комплексов, 35 станций РЭБ и восемь РЛС, а еще 18 единиц инженерной техники.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевик ВСУ сутки просидел в подвале, после чего сдался в плен под Курском.