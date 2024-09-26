Пять человек пострадали в Петербурге при обрушении потолка в спа-комплексе

Фото: Telegram/Прокуратура г. Санкт-Петербурга/procspb

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Прокуратура организовала проверку.

При обрушении потолка в спа-комплексе Санкт-Петербурга пострадали пять человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Прокуратура Петродворцового района г. Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства обрушения потолка в одном из спа-комплексов на Гофмейстерской улице в Петергофе», — уточнили в Telegram-канале прокуратуры по городу.

Отмечается, что ситуация находится под контролем ведомства.

При это по информации «Фонтанки», в больницу увезли 58-летнюю жительницу Приозерского района Ленобласти и 51-летнего петербуржца. По предварительным данным, мужчине диагностировали рваные раны спины, женщине — черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал о продолжении судебных разбирательств в отношении жителя Санкт-Петербурга, который убил свою возлюбленную, расчленил ее тело и растворил останки в кислоте. Подсудимый нигде не работал, а также был зависим от алкоголя и запрещенных веществ.