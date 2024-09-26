«VK Видео» назвали самым используемым российским видеосервисом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В рейтинге известных и используемых платформ — четыре позиции.

Российские пользователи чаще всего используют «VK Видео» и RuTube для просмотра видео. Об этом сообщает исследовательское агентство Ipsos. Эксперты выяснили, какие сервисы для просмотра видео наиболее известны и используемы в рунете.

«Среди российских сервисов самым известным и используемым сервисом является платформа „VK Видео“, второе место занимает RuTube», — говорится в сообщении.

Так, платформу «VK Видео» знают по названию 71% респондентов, пользуются ей хотя бы один раз в месяц 52%, а смотрят на ней ролики 16%. Показатели в отношении RuTube выявлены такие — 62%, 34% и 6% соответственно.

Также популярными оказались видео в соцсети «Одноклассники». Сервис знают по названию 33%, пользуются им хотя бы раз в месяц 15%, а ежедневно — 3%. Получивший четвертое место NUUM не такой популярный по сравнению со своими конкурентами. Тем не менее его знают по названию 7%, а хотя бы раз в месяц используют 2%.

Главным аспектом использования сервисов для просмотра видео в России является возможность делать это бесплатно, отметили эксперты.

«VK Видео» воспринимается людьми как молодежный сервис, позволяющий взаимодействовать с контентом. RuTube — сервис, где имеется ТВ-контент, качественные фильмы, мультики, шоу и сериалы. Видео в «Одноклассниках» пользователи любят не только за бесплатное использование, но и за возможность взаимодействовать с любительским контентом. Сервис NUUM, в свою очередь, делит территорию молодежности и современности с «VK Видео».

В исследовании приняли участие пользователи в возрасте от 14 до 60 лет, которые живут в городах России. Размер выборки составляет 1225 интервью в неделю.

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