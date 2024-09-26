Диагноз прозвучал как приговор: раскрыта последняя воля звезды «Солдат» Мадянова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Заслуженный артист России скончался на 63-м году жизни, оставив после себя большое кинонаследие.

Звезда сериалов и «самый обаятельный подонок» в российском кино, заслуженный артист России Роман Мадянов ушел из жизни 25 сентября на 63 году жизни. Внезапная кончина харизматичного артиста как гром среди ясного неба прозвучала в последние дни первого месяца осени и шокировала артистический цех.

Никто и представить не мог, что Мадянов последние месяцы борется со страшной болезнью, которая сжирала артиста заживо. Страшный диагноз всеобщему любимцу врачи поставили не сразу: сначала, как уверяют источники 5-tv.ru, проблему медики искали совсем в другом месте. Сам Мадянов жаловался на одышку и слабость, акцентировал внимание, что постоянно чувствует апатию.

Изначально медики уповали на проблемы Мадянова с опорно-двигательным аппаратом, но первые же симптомы показали — заслуженный артист России находится практически на волоске от смерти.

Впервые диагноз как приговор прозвучал еще в 2020 году, но любимец зрителей до последнего не соглашался раскрывать всех подробностей, а на все вопросы журналистов лишь отшучивался, уверяя, что пробует новые амплуа для работы в театре.

Правду спустя сутки после смерти раскрыла близкая коллега Мадянова, Елена Валюшкина. В соцсетях звезда театра и кино созналась — Мадянов действительно тяжело болел, а в последнее время и вовсе превозмогал боль постоянно, но все равно продолжал выходить на сцену, стиснув зубы.

«Он долго боролся со страшной болезнью. Играл спектакли. Снимался. Но, не победил ее. Это Актер с большой буквы. Совсем недавно мы опять встретились на съемочной площадке. Ему было очень тяжело. Но он творил. Спасибо тебе, Рома, за твой талант, за твое внимание, за любовь», — написала она в личном микроблоге.

Как рассказали журналистам супруга и сын Мадянова, жизнь артиста оборвалась трагически: бездыханное тело заслуженного артиста супруга обнаружила на диване. За сутки до трагической развязки Мадянов еще шутил с сыном, пообещал, что поборется, но борьбу проиграл.

«Последний раз говорил о своем скором выздоровлении, о том, что сможет справиться с раком. Но судьба распорядилась иначе», — рассказал убитый горем наследник, Роман Мадянов-младший.

При жизни, по признанию Валюшкиной, Мадянов отличался неиссякаемым оптимизмом. Этот оптимизм заслуженный артист России пронес через всю жизнь. Даже с возрастом, когда работать Мадянову стало труднее, он продолжал искать позитив во всем, до чего дотрагивался.

Его коллега по сериалу «Солдаты» Александр Лымарев отметил, что Мадянов был чудесным, открытым и веселым, «всегда с шуткой в кармане» и совершенно не походил на тех отрицательных персонажей, который зачастую играл в своих картинах.

«Совершенно замечательный и как человек, и как артист. Чудесный, открытый, веселый, всегда с шуткой в кармане. Замечательный человек был, боже мой», — рассказал МК Лымарев.

По жизни с улыбкой

Спустя сутки после смерти Мадянова журналисты рассекретили последнюю волю артиста. По тем заветам, которые актер транслировал на всех интервью, он жил и сам, и завещал жить самым близким людям. Любые трудности всенародный любимчик встречал с улыбкой — для Мадянова не существовало преград, а возникающие на его пути проблемы неизменно становились поводом для позитива и поиска выхода.

По словам Мадянова, вера в лучшее всегда помогала ему с достоинством и честью переживать испытания. Трудности и проблемы обрушивались на голову артиста еще со времен учебы в ГИТИСе. Когда актер поступил в учебное учреждение, он дал своему художественному руководителю слово не соглашаться ни на какие роли четыре года подряд.

Понимая, что сам обрекает себя на временное забвение, Мадянов согласился. Еще около десяти лет после выпуска актер не мог найти себе нового пристанища.

«Очень быстро забываешься, когда ты не в обойме, не мелькаешь», — говаривал он.

Этот период был для актера непростым. Творческий застой привел к тому, что артист начал выпивать. К бутылке Мадянов прикладывался с незавидной регулярностью, чем только вынуждал переживать за него ближайшее окружение все сильнее.

В какой-то момент супруга Наталья и вовсе поставила мужу ультиматум — либо он прекращает пить, либо она к нему больше не вернется. Испугавшись, что главная женщина в его жизни покинет его навсегда, Мадянов взялся за ум. Прошли годы, и свою «Тулечку» заслуженный артист благодарил с особым рвением.

«Мы просто разговаривали про жизнь, я не помню какими словами. А дальше понимаешь, что-либо расстаешься с этим человеком, без которого жить не можешь, либо пьешь дальше», — откровенничал он в студии одного из шоу на федеральном канале.

Примерно в тот же период из уст Мадянова прозвучал завет, который стал для актера и всего его окружения последней волей — жить по совести, смотреть трудностям в лицо.

«Знать бы, где подстелить… Но тогда было бы, наверное, неинтересно, если бы ты шел-то по нарисованному… Где-то силу воли надо находить, подниматься и идти дальше. Проигрыш, даже поражение надо оборачивать все равно в победу», — как-то заявил он.

Отдушину находил в рыбалке и общении с братом

Тяжелые смены и работа в кадре с возрастом изматывали Романа Мадянова все сильнее. По признаниям самого актера, рано или поздно ему пришлось искать отдушину — дело, в которое он мог бы уйти с головой.

Одним из таких хобби стала рыбалка. Иногда, уставая от съемок, он шутил, что с радостью променял бы кадр на удочку.

«Когда тебя в кадр не зовут долго, либо такая нудятина идет на съемочной площадке — берешь табличку и показываешь: «Лучше б я сейчас был на рыбалке!» — с улыбкой откровенничал он.

Он признавался, что это хобби нередко помогало ему «выбросить мусор из головы». А еще — пережить смерть любимого старшего брата, актера и кинорежиссера Вадима Мадянова.

«Как-то с возрастом тяжелее из этого выходить. Но надо, что делать? Иначе дальше инструмент ржавеет», — резюмировал он.

С братом Мадянов был очень близок при жизни: родственники доверяли друг другу сокровенные тайны. К брату Мадянов не единожды обращался, чтобы тот подставил ему свое надежное плечо. С возвращением в кино после небольшого перерыва общение между братьями сократилось: по признаниям заслуженного артиста, времени на встречи не хватало у обоих — Вадим с трудом успевал совмещать время с близкими и постоянную работу. В какой-то момент организм дал сбой: с Мадяновым-старшим случился инсульт. Врачи оказались бессильны.

«Мы вообще в последнее время редко общались, редко встречались. У него была какая-то своя обособленная жизнь, своя семья, и я особо туда не лез, не вмешивался. У него случился мгновенный инсульт. Он не пришел в сознание. В последние дни я видел Вадима, у него очень красное лицо было, одутловатый был. Он следил за здоровьем, часто ходил по врачам, кровь сдавал, был почетным донором», — делился Роман Мадянов, отмечая, что долго не мог выйти из депрессии после смерти брата.

Рвался на сцену до последнего

Поклонники все чаще переживали и за здоровье звезды «Солдат»: в 2023 году актер признавался, что испытывает проблемы с давлением, и однажды его даже не хотели пускать на сцену из-за гипертонии. Поначалу все казалось максимально невинно, но в минувшем марте журналисты выяснили — Мадянова изводит опухоль в легких. В надежде спастись, артист согласился пройти тяжелую терапию и лишился волос, но продолжал вселять уверенность в близких.

На любые вопросы о состоянии, любимец публики отшучивался. Лишь супруга и сын знали — в его жизни не все так радужно, как того хотелось бы.

«Мы не любим об этом распространяться, но сейчас Роман уже дома на лечении, чувствует себя нормально, — делилась с журналистами Наталья. — Болезнь не мешает ему вести профессиональную деятельность, играть в спектаклях и сниматься в кино. Скоро новые роли в фильмах будут».

К сожалению, надежды и вера в лучшее поклонников Мадянова не оправдались: на 63-м году жизни артиста не стало. На просторах Сети поклонники массово выражают семье любимца соболезнования и просят передать привет полковнику Староконю в исполнении Вячеслава Гришечкина — коллега Мадянова по культовому сериалу «Солдаты» ушел из жизни, когда ему был 61 год. Причиной случившегося стала болезнь сердца.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын рассказал о последних словах Романа Мадянова.