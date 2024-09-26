Ногти, зубы, кости и волосы: из яичников россиянки вырезали шокирующее образование

В Сургуте из яичников женщины удалили образование с ногтями и зубами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Врачам чудом удалось сохранить репродуктивные органы пациентки.

Кисту с волосами и костной тканью вырезали у женщины, которую прооперировали сургутские гинекологи-хирурги Центра охраны материнства и детства. Опухоль нашли на двух яичниках. Об этом в личном Telegram-канале сообщила президент Центра Лариса Белоцерковцева.

«На УЗИ во время прохождения медицинского осмотра у женщины обнаружили новообразования обоих яичников. Из-за тератомы левый яичник был увеличен до шести-семи сантиметров, правый — до 11-12 сантиметров», — написала Белоцерковцева.

Отмечается, что в доброкачественных образованиях врачи из Сургута нашли не только жир и волосы, но и костные структуры. Белоцерковцева пояснила, что там также могут содержаться как зубы, так и ногти. В итоге врачи удалили опухоли через небольшой разрез — мини-лапаротомию.

Белоцерковцева подчеркнула, что специалистам удалось сохранить женщине органы репродуктивной системы. Сейчас пациентка восстанавливается после операции под пристальным вниманием врачей.

Президент сургутского центра пояснила, что подобные ситуации требуют немедленного хирургического вмешательства. В ином случае человек может столкнуться с разрывом кисты и развитием перитонита.

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