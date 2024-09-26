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Флагманским событием стала встреча профильных министров государств-участников объединения.

Создание атомной энергетики новейшего поколения, современные подходы к переработке ядерного топлива и развитие газовых и нефтяных месторождений в центре внимания международного форума «Российская энергетическая неделя». Он проходит с участием лучших экспертов отрасли, а также министров энергетики стран БРИКС. Каким опытом могут поделиться наши специалисты — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

В зале Манежа многоголосье, здесь делегаты из сотен компаний десятков стран. Так выглядит пресловутая «западная изоляция»: пока там придумывают новые санкции, здесь заключают многомилионные сделки.

Нефтедобыча растет, экспорт тоже. Об этом рассказал вице-премьер.

«Мы ставим перед собой задачи сохранения уровня добычи примерно на 540 миллионов в перспективе долгосрочной. И для этого, конечно, нужно будет большую работу проводить, поскольку нужно будет вовлекать новые запасы, месторождения, новые регионы и разрабатывать трудноизвлекаемые залежи», — сказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

О глобальных перспективах нефтегазового сотрудничества — в Манеже. Здесь собирались министры энергетики стран БРИКС. Иран в организации совсем недавно. У него — пятая часть всех мировых запасов природного газа.

«Необходимо, чтобы страны БРИКС поделились своим опытом в области разработки и в области производства. Мы стараемся поглубже познакомиться друг с другом и передать свой опыт партнерам», — отметил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан.

Это одно самых мощных и быстрорастущих международных объединений. БРИКС уже составляет треть всей мировой экономики. А его ВВП значительно больше, чем ВВП Евросоюза и США вместе взятых.

Этот год для БРИКС стал, пожалуй, самым успешным. К организации, кроме Ирана, присоединились нефтеносные Эмираты, Саудовская Аравия, сильные африканские игроки — Египет и Эфиопия.

На энергетическом рынке не глобальный Запад давно в аутсайдерах, а правят бал страны БРИКС. На них приходится львиная доля мировой добычи угля, нефти, газа, производства электроэнергии.

«В 2021 году на объединение приходилось около половины как мирового потребления первичной энергии, так и его производство. Кроме того, согласно прогнозам российских экспертов, к 2050 году наши страны будут обеспечивать половину мирового производства и потребления энергии», — сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Министр энергетики ЮАР рассказал: в кулуарах сейчас обсуждают десятки совместных с Россией проектов — от поставок нефти до мирного атома.

«Мы надеемся, что саммит БРИКС, а также встреча министров энергетики, укрепят и расширят отношения, которые у нас уже есть», — признался министр энергетики ЮАР Рамокгопа Кгосиентшо.

Пока в ЕС ищут виновных в подрыве «Северных потоков» — будто и сами не знают, кто это — и переводят производства в США, нефтегазовые потоки идут в Азию, к обоюдному удовольствию соседей.

Год еще не закрыт, а энергетики России и Китая, например, уже вышли на рекордные три триллиона.

«Мы хотим соединить российские компании и китайские компании, чтобы они вместе развивали сотрудничество», — сказал глава Ассоциации по развитию кооперации и глобального энергообъединения (Китай) Чжоу Пэнчао.

Перспективы более чем: значительная часть торговли стран-партнеров идет в национальных валютах. Уже создан банк БРИКС.

«В рамках БРИКС мы планируем объявить не только о создании инвестиционной платформы стран БРИКС, но также о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта между странами БРИКС, которое во многом будет затрагивать нефтегазовую сферу», — сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

И этот форум, и экономика БРИКС в целом показывают, как эффективно можно развиваться вместе, не вставляя партнеру палки в колеса. А еще как быстро в мире меняются центры силы. И тот, кто этого не понимает, рискует вскоре оказаться за бортом.