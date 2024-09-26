Пентагон хочет дать Украине фосфорные бомбы

Фото, видео: www.globallookpress.com/U.S. Air Force; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эти боеприпасы давно запрещены многими международными документами.

Пентагон настаивает на поставке ВСУ фосфорных боеприпасов. Как сообщили американские журналисты, в военном ведомстве предлагали включить их в последний пакет помощи Украине, однако Белый дом пока что отказал.

Снаряды начиняют белым фосфором, который моментально воспламеняется при контакте с кислородом. Он наносит смертельные ожоги, а едкий дым поражает легкие и глаза.

Хотя эти боеприпасы не относятся к химическому оружию, их нельзя применять в густонаселенных районах, и они давно запрещены многими международными документами. Это вещество плотно ассоциируется с немцами, которые активно применяли белый фосфор по время Первой и Второй мировых войн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Джо Байден выделил Украине 375 миллионов долларов и кассетные бомбы. В пакет помощи также входит военная подготовка и обучение.