SHAMAN сообщил о разводе с супругой: «Наше совместное решение»

Фото: Instagram*/e.a.martynova

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Пара состояла в браке с 2017 года.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, сообщил о разводе с супругой. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — объяснил Дронов.

С 2017 года SHAMAN состоял в браке с Еленой Мартыновой — бывшей женой известного российского писателя Александра Цыпкина. По словам Мартыновой, после развода с Цыпкиным она собиралась переехать в Лос-Анджелес, однако прямо перед отъездом «встретила свою любовь» и осталась в России.

Свою первую супругу Дронов встретил, когда ему было всего 16 лет. Его избраннице Марине Рощупкиной было 22 года, но пара проигнорировала протесты родных и продолжила отношения. В 2012 году они связали себя узами брака, а два года спустя у них родилась дочь Варвара. Проблемы в отношениях с супругой появились, когда Ярослав переехал в Москву для учебы в Гнесинке. После долгих терзаний из-за расстояния пара подала на развод.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Mia Boyka раскрыла детали поцелуя с SHAMAN.

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