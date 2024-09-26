Нашли избитым и запуганным: мужчину 24 года держали в рабстве под Тюменью

Мужчину 24 года держали в рабстве под Тюменью

Фото: 5-tv.ru

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Он выполнял тяжелый труд за еду.

Жители Тюмени обнаружили на трассе запуганного и избитого мужчину. Выяснилось, что родственники объявили его в розыск еще 24 года назад. Об этом пишет 72.RU со ссылкой на слова женщины по имени Ирина, которая и нашла пропавшего.

Жительница тюменского села Большое Сорокино впервые обратила внимание на этого мужчину, когда он избитый и опухший пас коров.

«Пыталась поговорить. Но он старался избегать близкого контакта. Соседи стали рассказывать, что избитого подобрал мужчина на трассе и увез к себе. Сказали, что его бьют, вся работа на нем», — рассказала Ирина.

Неравнодушная женщина решила выяснить, все ли в порядке с этим человеком. Ей удалось установить, что он жил у неких людей и выполнял там самую тяжелую работу за еду. Контактов с другими людьми он избегал, выглядел запуганным.

Ирина решила прибегнуть к помощи волонтеров, которые, в свою очередь, выяснили, что этот мужчина родом из Омской области, а родственники разыскивают его уже 24 года.

Мужчину уже доставили домой к семье, сейчас он находится с братом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужа похищенной и убитой под Саратовом бизнес-леди задержали.