«Я это сделала!» — Виктория Боня в слезах покорила вершину Манаслу в Гималаях
Виктория Боня покорила вершину Манаслу в Гималаях
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова;Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru
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Высота горы составляет более восьми тысяч метров.
Блогер Виктория Боня успешно завершила свое двухнедельное восхождение на гору Манаслу в Гималаях. Об этом она сообщила подписчикам в личном блоге.
Боня записала видеообращение с места. Со слезами на глазах и синими губами она сообщила, что смогла покорить одну из самых высоких гор в мире — вершину Манаслу высотой более восьми тысяч метров.
«Вчера я взошла на свою первую вершину! Гора Манаслу — со второй попытки я смогла покорить эту вершину», — рассказала она.
Телеведущая заявила, что посвящает свой тяжелый путь всем женщинам и девочкам. После этого она подняла над вершиной российский флаг.
«Мы есть мягкая сила — сила любви. Мы все с вами единый организм и мы заслуживаем мечтать больше, чем нам положено, и осуществлять мечты», — написала Боня в своих соцсетях.
В видеообращении она также призвала всех не бояться своих целей, которые, на первый взгляд, могу казаться нереальными.
«Ничего не бойтесь, пусть ваш ум никогда не останавливает вас от ваших побед. Ура! Я это сделала!» — восклицала Боня.
В августе телеведущая показала подписчикам, как покоряет гору Монблан высотой около пяти тысяч метров над уровнем моря. Восхождение далось Боне с трудом. После выдвижения из отправной точки, расположенной в приюте «Космик» в Швейцарии, простой и безопасный маршрут восхождения на гору был занят.
В итоге Боне и ее спутникам пришлось выбрать второй путь — он оказался в три раза сложнее и дольше. Однако блогер проявила твердость характера и продолжила взбираться на гору даже после отказа ее спутников двигаться дальше.
Ранее 5-tv.ru писал, как прошла акклиматизация Бони в горах. Экс-звезда «Дома-2» пожаловалась, что ее губы сплошь покрыл герпес.
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