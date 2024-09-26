В продуктах отравившейся под Красноярском семьи не выявили отклонений

Фото: Telegram/Прокуратура Красноярского края/Krpronws

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Похороны четверых погибших детей состоятся 30 сентября.

Следствие завершило проверку продуктов, изъятых из дома отравившейся семьи из Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.

Пельмени и курица, которыми ужинали отравившаяся семья. Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom

«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено», — уточнили в Telegram-канале регионального СК.

Отмечается, что химические исследования на наличие в продуктах токсических веществ, отобранных из дома, продолжаются.

Семейная трагедия в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители сразу начали проверять версию о том, что они отравились пищей.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в день госпитализации, 21 сентября. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка.

Позднее стало известно, что в отобранных пробах товаров, которыми питалась семья, не выявили превышения вредных веществ. Кроме того, приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших.

«В рамках проводимых экспертиз имеется прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — сообщили в прокуратуре.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерших после отравления четверых детей похоронят 30 сентября. Ответственность за оплату и организацию похорон взяли на себя местные власти.