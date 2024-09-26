Неужели он? Мужа похищенной и убитой под Саратовом бизнес-леди задержали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Женщину искали несколько дней — ее тело обнаружили в лесополосе с перерезанным горлом.

Сын жительницы города Балаково в Саратовской области, которую похитили и убили, сообщил о задержании своего отца.

«Он уже давно задержан… Мы с самого начала сотрудничали со следствием, огромное количество (времени) провели на допросах, но и после этого его задержали на 48 часов, сегодня истекает срок», — объяснил сын убитой в беседе с РИА Новости.

О похищении бизнес-леди из Саратовской области стало известно вечером 22 сентября. Неизвестные в масках схватили 47-летнюю женщину у подъезда, затолкали ее в багажник собственного автомобиля, а затем увезли в неизвестном направлении. Тело россиянки со следами насильственной смерти было обнаружено в ночь на 25 сентября в лесополосе — у нее было перерезано горло.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство, совершенное организованной группой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому перешла дорогу бизнес-леди из Саратовской области.