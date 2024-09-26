Разведка РФ заявила о причастности англосаксов к теракту на «Северных потоках»

Евгения Романова 35 0

СВР: теракты на СП стали актом экономической войны Британии и США против Европы

Разведка РФ заявила о причастности англосаксов к теракту на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com/The Swedish Coast Guard

Тема:
Северный поток

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Вашингтон и Лондон начали распространять дезинформирующие сообщения перед годовщиной взрывов.

Теракты на газопроводах «Северный поток» (СП) и «Северный поток-2» стали актом экономической войны Великобритании и Соединенных Штатов против европейских стран. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Имеющаяся развединформация однозначно указывает на то, что атаки на трубопроводы являются актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против европейских союзников, прежде всего ФРГ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в преддверии годовщины диверсии на «Северных потоках» США и Британия решили запустить дезинформационную кампанию о расследовании с целью скрыть реальную цель взрывов и ее организаторов. В частности, СМИ в этих странах распространяют сообщения о том, что атаки на газопроводы совершили украинские экстремисты, действующие независимо, а это не выдерживает критики.

Диверсии на газопроводах нанесли непоправимый ущерб экономике стран Европы, подчеркнули в СВР. Там также выразили надежду, что будет проведено объективное расследование терактов.

Теракты на «Северных потоках»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В феврале 2024 года Дания остановила расследования взрывов на газопроводах. Швеция прекратила расследование дела в июле. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах расследования опубликовано не было.

Однако Германия продолжает расследование. В июне даже был выдан первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу — некоего Владимира З. Он подозревается в причастности к диверсиям. Мужчина находился в начале месяца в Польше.

Польские власти отказались арестовывать украинца, недавно мужчина скрылся. Почему Запад продолжает расследовать теракт на «Северных потоках» спустя два года — читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад продолжает отказываться расследовать взрыв на «Северных потоках». Москва сделает все возможное, чтобы рассказать миру правду об этом теракте, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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