Подорвать позиции: почему американцы раздражены визитом Зеленского в США

Фото: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вокруг поездки главы киевского режима в Штаты разгорается нешуточный скандал.

Поездка Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в рамках его визита в США возмутила американских республиканцев. Они сочли это вмешательством в президентские выборы. Об этом пишет EADaily со ссылкой на заявление аналитика издания The Federalist Бреканна Тиса.

Некоторые в США уверены, что кандидат от демократов Камала Харрис использовала главу киевского режима как один из рычагов давления на губернатора, к слову, все еще не выбравшего сторону штата. Вопросы возникли и к тому, каким образом Зеленский добрался до Пенсильвании — на военном самолете Пентагона.

«Администрация Байдена — Харрис воспользовалась военными ресурсами, чтобы доставить иностранного лидера в спорный штат в расчете на то, чтобы подорвать позиции политических противников», — уверен советник по государственной политике аналитического центра «Приоритеты обороны» Дэн Колдуэлл.

А бывший кандидат от республиканцев Пенсильвании в Сенат Шон Парнелл и вовсе заявил, что все это похоже на «иностранное вмешательство» в выборы. В том числе, речь идет о критике Зеленским Джея Ди Вэнса — кандидата в вице-президенты в команде Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США хотят расследовать, за чей счет Зеленский катается по стране.