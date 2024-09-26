Луна без курса: как лучше провести 26 сентября

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Порой некоторые дни предназначаются для того, чтобы дать себе передышку.

В небесной канцелярии тоже бывают выходные, пусть и посредине рабочей недели — в этот четверг получится немного передохнуть и остановиться. Луна сегодня в положении «без курса». Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

На 26 сентября очень важных дела и задачи можно не планировать — в этом нет большой необходимости.

«Делаем то, что положено, и не более того. Самое время заняться домашней рутиной, на которую вечно не хватает сил, погулять или даже выспаться, наконец», — посоветовала астролог.

Кроме того, можно обратить внимание на то, что давно откладывали, думая о неприятных последствиях. Не бойтесь поговорить с начальником, преподавателем или даже вредным соседом.

Эксперт также отметила, что все начатое на холостой Луне, остается в том же виде без изменений. Именно поэтому не стоит страшиться попробовать что-то новое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп для всех знаков зодиака на 26 сентября. Что сегодня ожидать от звезд?