Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

При проведении воздушной разведки правого берега Днепра, оператор БпЛА выявил склад боеприпасов ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме.

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленным расчетам требуется всего несколько минут, чтобы произвести выстрел после получения координат цели.

При проведении воздушной разведки правого берега Днепра, оператор БпЛА выявил склад боеприпасов ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.