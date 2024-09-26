В МИД РФ заявили о приглашении талибов* на заседание по Афганистану

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Оно запланировано уже этой осенью.

Россия пригласит представителей движения «Талибан»* для участия в заседании «московского формата» по Афганистану в середине осени. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«По дате проведения шестого заседания „московского формата“ консультаций по Афганистану могу сказать, что оно запланировано на октябрь в Москве», — заявил представитель ведомства.

Грядущее заседание пройдет в закрытом формате в столице России. Он также подчеркнул, что новая встреча будет «нацелена на результат».

«Московский формат» был создан в 2017 году, его главной целью выступает содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.

В его основе - шестисторонний механизм консультаций спецпредставителей нескольких стран: России, Афганистана, Пакистана, Китая, Ирана, а также Индии.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель «Талибана» призвал бизнес РФ работать в Афганистане. Летом этого года президент России Владимир Путин также заявлял, что представители этого движения посылали сигналы о готовности бороться с терроризмом.

* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность