Захарова ответила Боррелю на призывы к Украине «не сдаваться»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Официальный представитель МИД РФ напомнила дипломату о ситуации с Сербией и Косово.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к Украине «не сдаваться». Спикер напомнила политику о ситуации, некогда развернувшейся с Сербией и Косово, а также отметила позицию Запада по этому вопросу. Об этом Захарова написала в своем официальном Telegram-канале.

Не так давно Боррель выступил с утверждением, согласно которому, если украинский народ «сдастся перед нарушением целостности его государства», то такие действия окажутся ярким примером для тех, кто захочет «повторять это снова и снова».

«Вопрос на окончательную засыпку Борреля: эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косова? Ждем вместе с сербами ответа от Брюсселя», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова опровергла заявление Зеленского о якобы прошедших переговорах с РФ.