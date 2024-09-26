Военная смекалка морпехов ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Запутав врага, экипаж бронемашины ворвался вглубь поселка, высадив штурмовую группу и выдавив ВСУ еще с одного микрорайона приграничья Курской области.

Военнослужащих бригады морской пехоты группировки войск «Север», благодаря военной смекалке, совместно с другими подразделениями ВС РФ, успешно выбивают боевиков ВСУ из населенных пунктов Курской области.

На кадрах штурмовики соединения морской пехоты занимают позиции, вытесняя врага из курских сел. Прикрытие легкой техники и высадку штурмовых групп морские пехотинцы осуществляли на их же транспорте – украинской боевой бронированной машине «Козак». Заклинивший еще у прежних хозяев американский пулемет бойцы заменили на крупнокалиберный «Утес».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.