«Не избалован ролями»: почему Виктора Сухорукова редко зовут в кино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Знаменитый актер рассказал о новом опыте работы в сериале «Последний богатырь. Наследие», который накануне представили Москве.

Народный артист РФ, актер театра и кино Виктор Сухоруков облагородил своим присутствием актерский состав сериала «Последний богатырь. Наследие». Премьера накануне состоялась в центре Москвы. На сцену вышла вся огромная команда создателей. Столько звездных лиц в картине!

Елена Яковлева, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Юлия Пересильд, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый и многие другие. И совершенно счастливый, до наивности скромно говорящий о своем вкладе в сериал Сухоруков. По словам артиста, когда исполнителей только искали, ему лично позвонил оператор Сергей Астахов и сделал предложение.

«Я Астахову доверяю, и поэтому первый шаг, который я сделал в эту эпохальную сказочную историю — это Сергей позвонил и сказал «Маслову ты нужен, пойдем «. И я безоговорочно, не рассуждая, пошел за ними. И нисколько об этом не жалею», — сказал актер.

Режиссер Антон Маслов (он также снял фильмы «Поехавшая», «Многоэтажка» и сериал «Вампиры средней полосы») и его коллеги избрали для Сухорукова роль вождя чуди. В «Последнем богатыре» этот персонаж появляется не с самого начала и ненадолго. Однако сам артист более чем доволен. Сейчас, по его словам, в хороший проект попасть сложно.

«Я сейчас не очень избалован кинематографом и всякими предложениями, но то, что я здесь оказался — считай, что это мой счастливый билет. Очередной. Хорошего много не бывает и не должно быть. Иначе пресытишься и не поймешь, а в чем богатство, в чем счастье. И в чем радость жизни», — отметил он.

Сухоруков признался, что с большим удовольствием пришел на «тусовку» по случаю премьеры, чтобы как следует «пококетничать», выйти на сцену, улыбнуться и поприветствовать своих поклонников, А потом он будет с нетерпением ждать своего появления на экране.

«А появлюсь я нескоро, потому что кино огромное-огромное, а я маленький-маленький… Дождитесь! Не напейтесь только», — посмеялся артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что на премьере сериала «Последний Богатырь. Наследие» минутой молчания почтили память заслуженного артиста РФ Романа Мадянова, умершего накануне.