Культура 317
Сказочно семейно: звезды на красной дорожке премьеры сериала «Последние богатырь. Наследие»
Какой была бы ваша реакция, если бы вместо людских проблем, вам пришлось бы бороться со злом из сказки?
Трилогия, покорившая весь российский рынок, получила продолжение в виде сериала «Последние богатырь. Наследие». Проект основан на сюжете одной из самых культовых сказок «Три богатыря» и получил свое признание, в том числе благодаря богатому актерскому составу, в который вошли: Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый и многие другие.
Главным показателем качественного проекта является количество пришедших на дорожку гостей, а их, к слову, сегодня было предостаточно. Появились даже те, кого редко можно увидеть в объективе камер. Подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Роковая женщина Юлия Пересильд на премьеру пришла без дочери, возможно, встал вопрос образа Ани.
1/13 Известия/Павел Волков
Гарик Харламов и его непревзойденное чувство юмора — успех красной дорожки. Рассказал журналистам, как гордится ролью колобка и попросил не обесценивать его труды!
2/13 Известия/Павел Волков
Редкий гость на дорожках Анатолий Вассерман. Интересный наряд для премьеры, ничего не скажешь! Немного пообщавшись с Юлией Пересильд, направился в зал для просмотра.
3/13 Известия/Павел Волков
Владислав Ветров пришел со своей супругой и дочерью. Дочь актера была явно не в настроении: отказалась от попокорна и сказала, что хочет уйти.
4/13 Известия/Павел Волков
Станислав Бондаренко поддержал эстафету своего коллеги и пришел на дорожку со своей семьей. Правда, жена отказалась делать совместные снимки из-за плохой укладки, а вот дочь — согласилась.
5/13 Известия/Павел Волков
Строгость и элегантность читается в образе Александры Урсуляк. Неохотно поговорив с журналистами, направилась в объятия к режиссеру Антону Маслову.
6/13 Известия/Павел Волков
Не будем отрицать — любовью повеяло и от семьи Дениса Никифорова. Разбавив обстановку разговорами о добре и зле, направился в зал для просмотра.
7/13 Известия/Павел Волков
Однако самым расслабленным на дорожке был Виктор Хориняк. Что стало спонсором такого интересного настроения — неизвестно, но очки явно были к месту.
8/13 Известия/Павел Волков
Елена Борщева и её прекрасные дочки. Образ младшей дочери вызвал вопросы у гостей дорожки, но, в меру чувства такта критиков, остались без ответов.
9/13 Известия/Павел Волков
Вечно молодой Виктор Сухоруков позабавил на дорожке всех. Поблагодарив режиссера, а также поделился, что сейчас приглашений в участии фильмов не так много, поэтому и перестал быть настолько разборчив по отношению к проектам.
10/13 Известия/Павел Волков
Катя Лель и её яркие сексуальные наряды — вот он, залог успешной премьеры. Хоть и пришла одна, но кому-то часто отзванивала, то и дело уходя с дорожки.
11/13 Известия/Павел Волков
Немного закрытый Дмитрий Лысенков. Опоздав на дорожку, от интервью все равно не отказался.
12/13 Известия/Павел Волков
Лучезарная Арина Рожкова решила не выходить из роли и на дорожке появилась в том же амплуа, что и в сериале. Никто так и не понял, это актриса не вышла из роли, или роль из нее?
13/13 Известия/Павел Волков