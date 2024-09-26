Сказочно семейно: звезды на красной дорожке премьеры сериала «Последние богатырь. Наследие»

Какой была бы ваша реакция, если бы вместо людских проблем, вам пришлось бы бороться со злом из сказки?

Трилогия, покорившая весь российский рынок, получила продолжение в виде сериала «Последние богатырь. Наследие». Проект основан на сюжете одной из самых культовых сказок «Три богатыря» и получил свое признание, в том числе благодаря богатому актерскому составу, в который вошли: Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый и многие другие.

Главным показателем качественного проекта является количество пришедших на дорожку гостей, а их, к слову, сегодня было предостаточно. Появились даже те, кого редко можно увидеть в объективе камер. Подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.