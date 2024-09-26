Рискованное ралли: таксист из Петербурга повез пассажирку в аэропорт по встречной

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Гостья из Москвы пожалела, что не выбрала для поездки автобус.

Авто— и мотогонщица, чемпионка мира по ралли-рейдам и мотивационный спикер Анастасия Нифонтова едва не отправилась на лечение от амаксофобии после поездки в петербургском такси. Лихой шофер чуть не лишил спортсменку желания когда-нибудь снова оказаться в салоне автомобиля. Он отвез ее в аэропорт «Пулково» по встречной полосе, чтобы сэкономить время и успеть к вылету. Вот только забыл согласовать с пассажиром экстремальный маршрут.

Нифонтова приехала в Северную столицу из Москвы для участия в Евразийском женском форуме. Как рассказала сама Анастасия в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, в Петербург она прилетела ранним утром 20 сентября, в обратный путь выдвинулась во второй половине дня. Принимающая сторона заказала для нее такси. На развязке внутреннего кольца КАД с Пулковским шоссе водитель перепутал съезды и оказался на платной трассе М-11. И нашел неожиданный выход из ситуации.

«Я села у отеля, задремала, мы поехали — достаточно долго, по пробкам. В какой-то момент я просыпаюсь, потому что таксист остановился, и я поняла по его поведению — что-то пошло не так… Навигатор пересчитал еще плюс 50 минут к нашему маршруту. Я поняла, что опаздываю на самолет, попросила остановиться, высадить меня, потому что я собиралась пойти на основную дорогу и там поймать другое такси, чтобы успеть на самолет», — вспоминала Нифонтова.

Проехав около километра, водитель притормозил. Анастасия собиралась уже выходить, но не успела даже взять сумки. Таксист безо всякого предупреждения развернулся и поехал по встречной полосе.

«У меня был шок первые секунды. Потом я начала его спрашивать, что он делает, собственно, что происходит. Потому что мы едем по встречной, это опасно. Единственное слово, которое я от него услышала за всю Что-то типа «успокойся, и уверенно поехал дальше. И я поняла, что в данной ситуации совершать какие-то резкие движения, начинать истерить вырывать руль из рук что-то пытаться сделать — это привело бы к еще худшим последствиям», — отметила гонщица.

Спортсменка призналась, что опыт участия в гонках помог ей не совершить ошибку. Как известно, ралли-рейд предполагает экстремальные соревнования продолжительностью от трех дней Сохранять спокойствие, когда «мамочка» — единственное, что получается произнести из-за страха, это для Нифонтовой отработанный навык. Добраться до аэропорта удалось живой. Вместо скандала девушка достала смартфон и начала снимать происходящее. Чтобы, в том числе, при необходимости доказать, что водитель вел себя неадекватно.

«Каким-то чудом обошлось без столкновения, без жертв. Когда уже обратились в „Яндекс“, они перезвонили мне и сказали, мол, извините, мы его отправим на переподготовку. Нифонтова настаивала — переучить этого человека не получится, у него надо просто отнять права, ведь он нарушает правила намеренно, рискуя жизнью пассажира. Про какие-то дополнительные бонусы я уж вообще молчу. Никто и не подумал как-то мне моральный ущерб возместить, потому что нервных клеток потрачено было прилично», — рассказала гонщица.

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