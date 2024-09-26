Везунчик по жизни: в чем секрет обаяния Романа Мадянова

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Он тщательно отбирал сценарии, и абы в чем играть не хотел. Театра ему было достаточно до поры. Потом он вернулся в кино.

Сегодня ушел из жизни уникальный актер. Его талан раскрылся, когда парню исполнилось всего 11 лет. Потом было еще много ролей, но во всех он смотрелся удивительно органично. Странное ощущение, когда любимый актер играет негодяя так, что ты начинаешь его ненавидеть. Таким даром обладал Роман Мадянов.

По большому счету, он везунчик. Посудите сами, мужчины уж точно поймут. Вы маленький мальчик, зачитываетесь историями про Тома Сойера, и вас приглашают в кино на роль Гека Финна. Причем кто приглашает? Режиссер Данелия. А кто с вами вместе играет? Евгений Леонов, Вахтанг Кикабидзе и Владимир Басов. Ничего себе начало карьеры!

Уже тогда он выделялся: убедил местное население, включая главу горисполкома, что его темнокожий напарник — сын Патриса Лумумбы и Анджелы Дэвис. И поверили же. С тех пор этому актеру все верили, кого бы он ни играл.

Но ведь начало — лишь начало, дело в том, как им распорядиться. Мальчика Ромку позвали играть в фильме «Анискин и Фантомас» — если кто из советских пацанов его не помнит, это вопрос к нему, а не к Ромке. Потом еще серьезнее: в 1984 году Мадянов оканчивает ГИТИС, уходит в Театр Маяковского и пропадает с киноэкрана. Много лет никакого кино, только театр.

Неудивительно, что в театре Маяковского отреагировали на уход артиста одними из первых.

«За 15 лет службы артист сыграл на родной сцене более 20 ролей, среди которых работы в спектаклях „Горбун“, „Наливные яблоки, или Правда — хорошо…“, „Жертва века“, „Театральный романс“. Романа Мадянова называли одним из самых интересных характерных актеров труппы», — заявили в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

И ведь не то, чтобы его в кино не звали, он же везунчик. Но Роман тщательно отбирал сценарии, и абы в чем играть не хотел. Театра ему было достаточно до поры. Потом он вернулся в кино. Даже если вы кино не смотрите, крылатые фразы в исполнении Мадянова наверняка слышали.

Только с 2010 года он сыграл главные или эпизодические роли в 100 фильмах и сериалах. Он везде был органичен. В нем видели героя, а не актера. Неважно, какой фильм: суровый «Левиафан», легкая комедия или философская драма «12».

И особенно важно, как тепло о нем отзываются коллеги.

«Ушел из жизни, с моей точки зрения, великий русский артист. Ушел из жизни нежно мной любимый друг. Человек, с которым я много работала, много часов проводила в беседах прекрасных», — отметила народная артистка России Мария Аронова.

«Зная о том, что Ромочка рядом — это было совершенно другое ощущение от жизни, чем сейчас, когда его уже нет. Это был потрясающий актер, потрясающий. Очень живой, очень любящий», — отметил народный артист России Борис Щербаков.

И главное, это сказано искренне. То есть все было не зря. Так что да, он везунчик. Не повезло в одном: тяжелая болезнь унесла его от нас слишком рано.

Еще одна уникальная черта Романа Мадянова — невероятное обаяние, которое прорывалось сквозь любую роль, будь она положительной, отрицательной и тем более смешной. Давайте вспомним о Романе Мадянове в его самых ярких проявлениях.