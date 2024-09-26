Глава МИД Польши Сикорский отреагировал на изменение ядерной доктрины России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Schiefelbein; 5-tv.ru
Новости застигли его в перерыве между мероприятиями Генассамблеи ООН.
Одним из первых слова Владимира Путина прокомментировал глава польского МИД Радослав Сикорский. Вопрос нашего корреспондента «Известий» Антона Золотницкого настиг его в перерыве между мероприятиями Генассамблеи ООН. ЛАЙФ
«Что вы думаете о новой ядерной доктрине, которая была принята только что?»
«Я еще с ней не ознакомился».
«Не думаете ли вы, что ядерная угроза все больше и больше возрастает…?»
«Россия распространяет агрессию постоянно»
«А что насчет действий Запада? Можете сказать что-то по этому поводу?»
«Да. Россия распространяет всю агрессиию. Россия бомбит Украину. Россия должна отстать от Украины»
Тут надо добавить, что Польша первой в Европе отдала свою землю для размещения американских ракет системы ПРО. Кроме того Варшава один из самых последовательных спонсоров конфликта на Украине.
А отношения Польши и России сегодня очень доступно объяснил президент Сербии Вучич. Он напомнил, что на годовщину освобождения Освенцима поляки не приглашают русских, которые его освободили. Зато приглашают немцев, которые его создали.
И кстати именно немецкие журналисты из Berliner Zeitung быстрее всех уловили основную идею новой доктрины России. Западные ядерные державы такие как США и Франция, очень рискуют поддерживая Украину.