Экс-мэр Сочи Копайгородский не признал вину в присвоении земельных участков

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Решением суда он помещен в СИЗО до 18 ноября.

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому вменяется хищение на 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат Павел Зайцев в беседе с 5-tv.ru.

Зайцев добавил, что экс-мэр Сочи не признал вину по предъявленному делу — ему вменяется преступление, предусмотренное статьей 164 Уголовного кодекса (УК) РФ. Копайгородского подозревают в хищении двух земельных участков.

Судья Мещанского районного суда Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и отправил бывшего чиновника в СИЗО до 18 ноября. По словам адвоката, защита будет обжаловать судебное решение.

«Будем обжаловать сегодняшнее решение, считаем его незаконным», — сказал он.

Также отмечается, что Алексей Копайгородский выразил желание отправиться обратно в боевое подразделение, чтобы продолжить воинскую службу.

Копайгородский вступил в должность главы Сочи в 2019 году, до этого он занимал пост вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

Чиновник ушел в отставку в мае текущего года в связи с переходом на новое место работы. Два месяца назад стало известно, что он добровольцем отправился в зону СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала в Дагестане пособников телефонных мошенников с Украины.