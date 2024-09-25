В Геленджике в 2025 году откроется первый в мире «Винный город»

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Уникальная площадка поразит не только необыкновенной конструкцией, но и объединит на своей территории все, что нужно знать о вине.

Русская водка — она лучшая в мире. А в последнее время мы начали экспортировать даже пиво, и казалось бы такой сложный и благородный напиток как вино.

Русские бренды сейчас покоряют мир. И это не случайно, учитывая с каким энтузиазмом отечественные виноделы взялись за дело. Восстанавливаются старые заводы, появляются новые виноградники. А в следующем году Россия станет страной, где возведут первый полноценный "Винный город". Что это такое объяснит моя коллега Мэри Бадунц.

Мелодии знаменитых композиции сливаются с шумом прибоя. Будто само Черное море аккомпанирует музыкантам. В Геленджике стартовал первый джазовый фестиваль, посвящений молодому вину и тем, кто его делает. Мировые и российские музыканты выступают на одной сцене. Вот знаменитый коллектив Mark Whitfield Trio из США. Несмотря на персональные санкции и угрозы, приехали в Россию. И уже успели оценить и сцену, и вино.

«Мы пробовали розе, мускат и совиньон. Это было лучшее вино, которое мы пробовали», — признается гитарист коллектива Марк Уитфилд.

И уверен — джаз вне политики.

«Мы, в первую очередь стараемся продвигать идею мира, идею гармонии, идею общего сотрудничества. И несмотря на то, что многие пытаются нас разлучить, мы не хотим, чтобы это было возможно», — подчеркивает он.

Джаз — это всегда импровизация. Марк с российским саксофонистом Сергеем Головня поняли друг друга с первых нот. Русский и американец на одной сцене. Совместный номер — фишка вечера.

«Вы знаете, наш российский джаз сейчас на таком высочайшем уровне находится. Если раньше можно было говорить: „Америка!“. Ставить в пример американских музыкантов, то сейчас наши достигли просто высот таких, что и американцам не снилось», — уверен саксофонист Сергей Головня.

Джазовый фестиваль проходит на территории будущего "Винного города". Это площадка, где появятся целые кварталы, музеи, рестораны, винная школа, лаборатория. Все что надо знать о вине — все будет здесь на одном месте.

«Винный город» — это уникальный архитектурный проект, который дизайнеры создали специально для Геленджика. Фасады и кровли зданий выполнены без единой прямой. Все конструкции изогнутые, повторяют ландшафт. На юге страны это не просто самый большой и красивый, но самый технологичный объект.

На склонах Геленджика скальная порода. Строителям пришлось практически разрезать ее, чтобы погрузить сваи на десять метров. Здание устойчиво стоит и выдержит восьмибалльное землетрясение.

«Очень сложный конструктив. Мы тут мучились, вот видите результат нашей работы. Красивый монолит получился у нас. Все задания от архитектора мы выполнили здесь», — рассказывает представитель компании-застройщика Дражин Бачко.

В самом центре города установят бюст Льву Голицыну — основоположнику отечественного виноделия.

«Будет создаваться впечатление, что из пузырьков шампанского появляется Голицын», — объяснил специалист.

Море, вино, джаз — лучшее сочетание. Фестиваль «Геленджик — молодое» стал кульминацией бархатного сезона.

«Это своего рода праздник урожая, который и утверждает вот эту радость жизни и волю к победе, которая всегда движет тем, кто работает на земле. Это праздник в поддержку этого цикла и людей, кто возделывает родную землю», — отметил Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня».

«Винный город» откроет свои двери летом 2025 года. Это место будет точкой притяжения для всех ценителей вина, музыки и истории.