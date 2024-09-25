Зеленский признал уничтожение всех тепловых электростанций на Украине
Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler
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Аналогичная участь коснулась и украинских ГЭС.
На территории Украины разрушены все тепловые электростанции (ТЭС) и часть гидроэлектростанций. Об этом завил президент* Украины Владимир Зеленский во врем выступления на Генассамблее ООН.
«По состоянию на сегодня <…> уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике», — заявил он.
Лидер киевского режима также добавил, что в стране разрушено около 80% инфраструктуры, генерирующей электроэнергию. По этой причине президент Незалежной потребовал от союзников Украины очередной финансовой помощи.
«С такими масштабами разрушений что это будет за жизнь?» — негодует он.
Стоит отметить, что российские силы наносят удары исключительно по объектам энергетики на Украине, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Совсем недавно ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству беспилотников.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, что авиация РФ нанесла удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.