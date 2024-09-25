Повар из «Битвы шефов» заживо сгорел в собственном кафе в Краснодаре

Фото, видео: Из открытых источников; Telegram /У Шефа на Комарова/u_chefa_kmr; 5-tv.ru

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По какой причине в заведении знаменитости разгорелся пожар — пока неизвестно.

В ночь на 25 сентября пожар разгорелся в семейном кафе «У шефа» в Краснодаре. Его хозяин заживо сгорел вместе с заведением. Хозяином сгоревшего кафе был 35-летний Павел Чеше. Он приобрел известность у широкой публики благодаря участию в шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5».

По предварительной версии, пожар разгорелся из-за короткого замыкания. Официальной версии произошедшего пока нет.

В Telegram-канале «У Шефа на Комарова» сообщили, что кафе не работает, а его хозяин погиб. Фанаты прославившегося блогера оставляют в комментариях свои соболезнования.

«Только вчера общалась с ним по поводу банкета. Очень позитивный, все обсудили. И вот сегодня такая беда… Мои соболезнования семье»;

«Он бежал туда… Значит возгорание началось, когда он дома был. Сердце разрывается»;

«Боже мой, как жалко Пашу. Царствие небесное ему, это был очень теплый, душевный человек, всегда позитивный, очень любящий свою семью», — пишут пользователи Telegram.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в банном комплексе «Место силы» в Московской области. В этом месте любила проводить время в прошлом прима-балерина Большого театра, а сегодня яркая звезда интернета Анастасия Волочкова. Знаменитость уверена, что пожар в «Месте силы» — дело рук завистников.

Хозяин комплекса Николай — человек, глубоко осведомленный в банном искусстве. Однажды он рассказал Волочковой, что «заложил артефакты», отвечающие за справедливость, в месте, где прежде были его бани в Одинцово. Однако оттуда Николая «выкинули». Тогда он создал свое место, которое теперь хотят забрать завистники.