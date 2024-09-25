Путин поручил подготовить план продвижения российских брендов за рубежом

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Президент напомнил, что промышленность в России способна производить большое количество качественных и экологичных товаров.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) подготовить план продвижения отечественных брендов за рубежом. С таким заявлением глава государства выступил в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

«Я прошу правительство, РЭЦ подготовить план совместных действий на этот счет. При этом добавлю: российские товары, в первую очередь промышленные, с высокой добавленной стоимостью, должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей», — утончил свое поручение Путин.

Как указал президент, уже сегодня некоторые российские товары известны в узких сегментах. Однако промышленность в России готова производить гораздо большее количество качественных, экологичных и конкурентоспособных продуктов.

Владимир Путин призвал крайне ответственно подойти к продвижению российских товаров, используя для этого все возможные ресурсы, включая цифровые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Греф обсудили объемы инвестиционных кредитов в РФ.