Белгородская экс-чиновница Виктория Шинкарук* внесена в список террористов

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Также в реестр попал ее сообщник Алексей Холодков*.

Бывшую белгородскую чиновницу Викторию Шинкарук* внесли в список террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Шинкарук Виктория Александровна 12.11.1995 года рождения, Никольское Белгородского района Белгородской области», — говорится в сообщении.

Также в реестр внесен ее сообщник Алексей Холодков* и Кирилл Брик*.

Шинкарук и Холодков обвиняются в содействии террористической деятельности в интересах кураторов с Украины. Как прежде сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранителей, в сентябре 2022 года экс-чиновница сняла более 100 тысяч рублей для совершения преступления и откладывала их в тайник. Холодков помогал ей. Он перемещал в тайники взрывчатые устройства.

По данным следствия, деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников группы для осуществления теракта. С украинскими кураторами фигуранты общались через мессенджеры. Шинкарук задержали в ноябре 2022 года в Белгороде. Она и ее пособник заключены под стражу.

Им предъявлено обвинение по статьям «Незаконный оборот взрывчатых веществ», «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой», «Участие в террористическом сообществе», «Приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору», «Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ».

Что же касается Кирилла Брика, то Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес ему обвинительный приговор за изготовление самодельной взрывчатки. В частности, его обвинили по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, участие в террористическом сообществе, приготовление к совершению террористического акта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президента Украины Петра Порошенко* и его сына внесли в список террористов и экстремистов как объединение.

* — внесены в список террористов и экстремистов Росинформинга