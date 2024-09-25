Франция запретила Украине переименовывать село под Одессой в Шампань

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Надеждовке расположен винный завод «Шампань Украина».

В посольстве Франции выступили против того, чтобы село Надеждовка в Одесской области Украины переименовывали в Шампань. Об этом рассказало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В Надеждовке расположен винный завод «Шампань Украина». Местные власти хотят легально изготавливать игристое вино под названием «Шампанское» и не платить роялти. Согласно законам ЕС, это название можно использовать только применимо к продукции, произведенной в винодельческом регионе Шампань во Франции.

«Франция, где зарегистрирована географическая торговая марка Champagne, выступила против такого шага», — сказано в сообщении.

Было направлено письмо на имя спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, где посольство Франции высказывается против переименования села.

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